Российский танк Т-80 выдержал попадание сразу нескольких украинских ракет

Российский танк Т-80БВ Армии России выдержал попадание сразу нескольких ракет противотанковых комплексов (ПТРК) ВСУ.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, танк попал в засаду во время выполнения боевого задания в рамках проведения военной специальной операции России на Украине.

Как уже отметил командира танка Руслан, взвод сопровождал колонну колесной техники Вооружённых сил РФ. Во время сопровождения колонны материально-технического обеспечения экипаж вступил в бой и отразил атаку противотанковых расчетов украинских войск.

"Наш танковый взвод отразил атаку противника. В ходе боя уничтожили два бронетранспортера и несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов ВСУ в засадах", — рассказывает российский солдат.

Несмотря на атаку бандеровцев, все машины с боеприпасами ВС России успешно смогли добраться до пункта назначения. Экипажу танка уже вручили госнаграды прямо на передовой, отмечает пресс-служба оборонного ведомства.