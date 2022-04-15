Пленный: морпехи ВМС Украины сдались в плен из-за бессмысленности сопротивления

Один из пленных украинских морпехов сообщил журналистам, что морские пехотинцы Военно-морских сил Украины сдались в плен в Мариуполе из-за осознания бессмысленности сопротивления.

"Бессмысленно было дальше сопротивляться. Заканчивалась провизия, вода, снаряды, патроны. Нам даже никто не помогал. Командиры не препятствовали сдаче в плен. Они тоже согласились", — сказал пленный морпех.

По данным Штаба территориальной обороны ДНР на 13 апреля, в плен сдались 1350 украинских морпехов из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины, в том числе 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. Среди пленных оказались раненые — более 150 человек. Всем им была оказана первая медпомощь, после чего пациенты были госпитализированы в больницу Мариуполя.