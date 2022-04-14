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Автор Елена Федорова

Киев уже списал морпехов, сдавшихся в плен в Мариуполе

Силовые структуры

Киевский режим сообщает, что 36-я бригада морпехов продолжает героически сражаться, однако это только попытки пропиариться, тем временем морские пехотинцы ВСУ сдаются в плен, рассказал экс-полковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Киев уже списал морпехов, сдавшихся в плен в Мариуполе

Своё мнение он выразил Телеканалу "360", заметив, что подобные заявления Киева делаются ради хайпа и медиаконтента.

"Сегодня ночью сдалась в плен практически вся бригада морской пехоты ВСУ. Киев же говорит, что это фейк, что 36-я бригада морпехов героически сражается в рукопашную… На самом деле морпехов просто уже списали и всё" — высказался он.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что украинские морские пехотинцы 36-ой бригады ВСУ, находящиеся в Мариуполе, продолжают сдаваться в плен войскам Народной милиции ДНР, по состоянию на вечер 13 апреля их численность составила 1350 человек.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы днр всу киев украина
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