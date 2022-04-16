Эксперт назвал затопление крейсера "Москва" незначительной потерей

Эксперт Российского совета по международным делам Василий Кашин уверен, что затопление ракетного крейсера "Москва" никак не отразиться на вооружённых силах РФ.

В ходе спецоперации на Украине Россия потеряла ракетный крейсер "Москва", на котором сдетонировал снаряд. Во время буксировки военное судно пошло ко дну из-за значительных повреждений.

Данная потеря, по мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Василий Кашин, не является для России значительной.

"Если экипаж удалось спасти, то потеря данного корабля — это потеря только с точки зрения престижа, на практике для России это мало что меняет", — цитирует слова Кашина РБК.

Экипаж ракетного крейсера перевезли к месту его постоянной дислокации — в Севастополь.

Крейсер "Москва" вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году. В 2018–2020 годах судно модернизировали. На корабле основательно отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС.