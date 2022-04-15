Экипаж затонувшего крейсера "Москва" перевезли в Севастополь

Экипаж ракетного крейсера "Москва", на котором произошло возгорание и последовавшая в результате него детонация боеприпасов, перевезли к месту его постоянной дислокации — в Севастополь. Об этом пишет ТАСС, цитируя свой источник.

"Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации (в Севастополь)", — сообщил источник.

Инцидент с крейсером случился 14 апреля. Получивший многочисленные повреждения, вызванные сдетонировавшими боеприпасами, и попав после этого в шторм, корабль окончательно потерял устойчивость и затонул, пока его буксировали к берегу.

Экипаж судна в результате произошедшего не пострадал. Всего на судне находилось 485 человек, включая 66 членов офицерского состава.

Причины, которые привели к потере российского крейсера, выясняются. Это стало ощутимой потерей для ВМФ РФ, ведь судов класса "Москвы" в составе черноморского флота России было всего четыре, поэтому заменить его на данный момент не представляется возможным.