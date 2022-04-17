Минобороны: на территории "Азовстали" в Мариуполе окружены до 400 наёмников

На территории мариупольского завода "Азовсталь" в окружение попали до 400 иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

На брифинге с журналистами он отметил, что многие военные прибыли на Украину из европейских государств и Канады. Генерал-майор подчеркнул: радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести разных языках.

"По словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, всего на территории предприятия "Азовсталь" в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наёмников", — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что все они будут уничтожены российскими военными в случае оказания сопротивления.

Ранее Вооружённые силы РФ призвали иностранных наёмников и бойцов националистических батальонов прекратить боевые действия в Мариуполе и сложить оружие. Власти Украины запретили военным идти на такой шаг, угрожая расстрелом.