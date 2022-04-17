ВС РФ освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя

Вооружённые силы РФ провели операцию по освобождению заложников, которых боевики удерживали в мечети Мариуполя. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, российские спецназовцы деблокировали и спасли мусульман. Как отметил генерал-майор, боевики отказывались выпускать их из мечети.

В Минобороны рассказали, что с просьбой об освобождении заложников к РФ обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В субботу, 16 апреля, в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети. Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место", — подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что в результате операции российские военные уничтожили 29 боевиков, среди которых были и иностранные наёмники.

Ранее ВС РФ призвали военных нацбатов и наёмников в Мариуполе сложить оружие и прекратить бои.