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Автор Дмитрий Плотников

Красивой картинки с отстреливающимися до последнего патрона в Азовстали не будет

Силовые структуры

Российская армия дала боевикам, спрятавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, время до 13:00.

Красивой картинки с отстреливающимися до последнего патрона в Азовстали не будет

Известный журналист Сергей Мардан рассказал о перспективах остающейся группировки украинских военнослужащих, из которых уже пытаются сделать героический культ.

"Оставшимся в живых ... на “Азовстали” (3000 человек, из которых половина ранены) фактически предъявили ультиматум. Либо они сегодня начиная с 6 утра выходят с белыми флагами и сдаются, либо их начинают бомбить тяжёлыми авиабомбами. Так что красивой картинки с отстреливающимися до последнего патрона "захисниками“ не будет. Вообще ничего не будет", - цитирует журналиста РусВесна.

Мардан пишет, что оба варианта — моральная катастрофа для президента Зеленского. Журналист уверен, что не зря вчера в речи украинского президента прозвучало слово "Иловайск“.

Вчера, 16 апреля Зеленский допустил повторение иловайского котла в Мариуполе: "Да, может быть Иловайск".

Напомним, "Иловайский котел" — самая позорная страница в истории армии Украины, когда летом 2014 году в Донбассе была окружена и разгромлена огромная группировка ВСУ (1000 убитых + раненые + сдавшиеся в плен).

А тем временем ВС РФ освободили в Мариуполе граждан, которых удерживали в плену украинцы, заявили в Министерстве обороны РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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