Экс-глава разведки РФ объяснил планы Киева по захвату ЛДНР: "отрезать от России"

Киев создал группировку войск в 120 тыс. человек и планировал, что захват ЛДНР пройдет таким образом, что РФ не осмелилась бы вмешаться.

К концу 2021 г. кевский режим смог сформировать на востоке группировку в 120 тыс. человек. РФ создала в ответ группировку такой же численности. Киев планировал операцию по захвату Донбасса, при этом одна часть ВСУ должна была оказывать давление на ВС РФ. Об этом рассказывает начальник разведки Сухопутных войск РФ 2007-09 гг. Рустем Клупов в интервью телеканалу "Звезда".

«Но львиная доля, большая часть, главная группировка находилась на донецком театре военных действий, там находилось 76 тысяч человек. То есть 44 тысячи человек находилось вне зоны Операции объединенных сил. Эта группировка была вдоль российских границ и территории, приграничной с Крымом. А основная группировка находилась в зоне боевых действий под Донецком и Луганском. Они делились на оперативно-тактические группы - "Север" и "Восток", - говорит военный эксперт.

Он отмечает, что по соотношению ВС ясно, что главный удар пришелся бы на Луганск. Основная задача - отрезать территории ЛНР от границ России и создать условия, при которых бы Москва не решилась бы начать боевые действия. Но такие условия можно создать лишь при активном наступлении. Значит группировка в 44 тыс. человек могла реально угрожать России, подытожил Клупов.

Также экс-глава разведки сообщил, что альянс НАТО постепенно превращал Украину в "антироссию" и готовил её армию для нападения на Россию. Поэтому у нас не оставалось другого выхода, кроме как начать военную специальную операцию.