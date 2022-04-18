Русский боец в одиночку забрал танк у ВСУ: "Вылезайте, доездились"

Во время военной специальной операции на Украине уже не раз отмечен героизм русских солдат. Русские военные ежедневно показывают силу, патриотизм и смекалку в боях с нацистами.

Очередной удивительный случай произошёл с бойцом дивизии 20-й общевойсковой армии.

Солдат Висленской дивизии в одиночку забрал у бандеровцев целый танк и разоружил экипаж противника.

"Выехали на нас… Я думаю, форму сниму, выйду к ним по-походному. Снял и подошёл с автоматом. Говорю: "Саня, здорово". Пришлось импровизировать. "А где Лёха?" И всё, он полностью вышел, и наводчик за ним вышел. Я сразу запрыгнул на танк. И говорю: "Давайте, мужики, выходите, доездились", — рассказал русский боец.

Он добавил, что потом выкинул экипаж из танка и передал своим. Бронемашину в целости и сохранности ВС РФ забрали себе, пишет Царьград.

Ранее Министерство обороны России сообщало о подвиге во время боя в ходе специальной операции прапорщика Рамиля Даньярова. Командир роты связи под огнём оказал помощь танкистам, которые чуть не погибли после подбития танка.