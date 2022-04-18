Марочко: ВСУ скрывает колоссальные потери бойцов — "Мы всё перемалываем"

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что власти Украины и командование тщательно скрывают информацию о серьёзных потерях среди ВСУ. Как подчеркнул Марочко, командование отдаёт "преступные приказы" бойцам.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, потери среди украинских военных могут вдвое, а то и втрое выше, чем официальные цифры.

"Их просто бросают в мясорубку. Мы "перемалываем" здесь всё то, что приходит с материковой Украины. Радости от этого мало, мы этого делать не хотим. Здесь уже вопросы не к нам", — пояснил Марочко в беседе с RT.

Как подчеркнул представитель народной милиции, "вопросы" должны адресовать украинскому командованию, которые отправляют своих бойцов на смерть и отдают "преступные приказы".