Российская армия обладает высокотехнологичными средствами борьбы, которые позволят ей "перемолоть" западные вооружения на Украине. Об этом заявил журналист, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
По его мнению, помимо управляемых ракет с уникальными характеристиками, Вооружённые силы РФ могут применить на Украине методы борьбы, которые были опробованы в Сирии. Речь идёт о новой системе наведения авиабомб.
"Установленный на самолёте радар замеряет направление и скорость ветра внизу, по всему возможному пути этой бомбы", — сказал Вассерман в интервью порталу "Украина.ру".
Он пояснил, что такой метод позволяет рассчитать, в какой точке и при каком направлении полёта необходимо сбросить бомбу для точного попадания в цель.
Как подчеркнул парламентарий, в дальнейшем с помощью подобных средств борьбы армия РФ будет уничтожать западную технику в момент ввоза на территорию Украины.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.