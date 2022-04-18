Вассерман: армия РФ сможет "перемолоть" западные вооружения на Украине

Российская армия обладает высокотехнологичными средствами борьбы, которые позволят ей "перемолоть" западные вооружения на Украине. Об этом заявил журналист, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

По его мнению, помимо управляемых ракет с уникальными характеристиками, Вооружённые силы РФ могут применить на Украине методы борьбы, которые были опробованы в Сирии. Речь идёт о новой системе наведения авиабомб.

"Установленный на самолёте радар замеряет направление и скорость ветра внизу, по всему возможному пути этой бомбы", — сказал Вассерман в интервью порталу "Украина.ру".

Он пояснил, что такой метод позволяет рассчитать, в какой точке и при каком направлении полёта необходимо сбросить бомбу для точного попадания в цель.

Как подчеркнул парламентарий, в дальнейшем с помощью подобных средств борьбы армия РФ будет уничтожать западную технику в момент ввоза на территорию Украины.