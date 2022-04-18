Военкор Пегов сообщил о пленении 25 морпехов ВСУ под Мариуполем

Группа из 25 украинских морпехов сдалась в плен в посёлке Володарском, который находятся под Мариуполем. Об этом сообщил в своём Telegram-канале автор проекта Wargonzo, военный корреспондент Семён Пегов со ссылкой на собственные источники.

Морпехам из 36-ой бригады ВСУ удалось выбраться из города. Они передвигались в тёмное время суток, днём пережидали в пустых домах. Однако в посёлке Володарском они были замечены резервистами комендантского полка ДНР и окружены.

Резервисты, находясь в подавляющем меньшинстве, блокировали украинских военных и дождались подкрепления мобильной группы.

"Несмотря на своё численное превосходство украинские морпехи поняли, что шутить с ними никто не будет, и выбрали единственно верное решение — сдачу в плен", — пишет журналист.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал главной задачей ВС РФ в Донбассе максимальное уничтожение находящейся там группировки ВС Украины.