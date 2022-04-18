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Автор Петр Ермилин

Леонков призвал максимально уничтожить группировку ВСУ в Донбассе

Силовые структуры

Киев хочет добиться каких-то договорённостей, чтобы выиграть время. И поэтому украинская сторона с помощью провокаций пытается повлиять на ход развития спецоперации России, остановить её. Такое мнение высказал редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Леонков призвал максимально уничтожить группировку ВСУ в Донбассе

По словам эксперта, Запад готовит для Украины дополнительную военную помощь. А весь квалифицированный украинский персонал сейчас находится под Донбассом.

"Поэтому вокруг этой группировки такие танцы с бубнами. Они пытаются какими-то провокациями по нашей территории, действиями, связанными с якобы "кровавыми преступлениями" российской армии, повлиять на то, чтобы остановить операцию, намерены создать что-то типа "Минск-3". Это бы позволило вывести опытных бойцов на новые рубежи", — цитирует эксперта ИА SM-News.

Аналитик заметил, что для подготовки новых профессиональных бойцов ВСУ нужно время. По его мнению, если ВС РФ разобьют силы, находящиеся сейчас под Донбассом, то украинская армия останется ни с чем.

Германия и другие страны, которые поставляют оружие Киеву, говорят, что техника у них такая сложная, что на обучение потребуется полгода, добавил Леонков. Однако этого времени у Украины нет, считает он.

По его словам, главная задача российских частей — не выпустить никого из ВСУ в регионе, максимально их уничтожить. А тех, кто захочет сдаться, взять в плен. Другого варианта нет, заключил эксперт.

Ранее политолог Марат Баширов высказал мнение, что прокси-война с НАТО на территории Украины уже идёт.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу нато киев донбасс алексей леонков
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