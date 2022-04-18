18 апреля комбат "Востока" Александр Ходаковский опубликовал кадры удара по "Азовстали" в Мариуполе.
17 апреля военные РФ и ДНР предложили боевикам, скрывающимся на территории завода "Азовсталь", сложить оружие и сдаться, тем самым сохранить свои жизни. Киевские власти наотрез запретили заблокированным со всех сторон боевикам сдаваться в плен. Также сообщается, что власти Украины дали приказ расстреливать всех, кто захочет сдаться.
Ходаковский ранее уже рассказывал о штурме "Азовстали". По его словам, на территории завода остается порядка 1,5-2 тыс. азовцев. Однако эти цифры очень относительные и сколько их там точно сейчас сказать сложно.
Недавно командир батальона "Восток" Александр Ходаковский опубликовал видео, на котором чётко видно, что по металлургическому комбинату "Азовсталь" был нанесён удар.
"На видео работа авиации, даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо. Это падает им на головы, и шансов нет — только поднимать руки. Мы их давим, сгоняем постепенно в кучу, но у нас нет выбора: либо мы, либо авиация и артиллерия — и они. Лучше сдавайтесь".
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.