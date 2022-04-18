Комбат "Востока" Ходаковский опубликовал кадры удара по "Азовстали" в Мариуполе

18 апреля комбат "Востока" Александр Ходаковский опубликовал кадры удара по "Азовстали" в Мариуполе.

17 апреля военные РФ и ДНР предложили боевикам, скрывающимся на территории завода "Азовсталь", сложить оружие и сдаться, тем самым сохранить свои жизни. Киевские власти наотрез запретили заблокированным со всех сторон боевикам сдаваться в плен. Также сообщается, что власти Украины дали приказ расстреливать всех, кто захочет сдаться.

Ходаковский ранее уже рассказывал о штурме "Азовстали". По его словам, на территории завода остается порядка 1,5-2 тыс. азовцев. Однако эти цифры очень относительные и сколько их там точно сейчас сказать сложно.

Недавно командир батальона "Восток" Александр Ходаковский опубликовал видео, на котором чётко видно, что по металлургическому комбинату "Азовсталь" был нанесён удар.