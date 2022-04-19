Разведка сообщает о планируемых ВСУ провокациях в Пасхальную ночь

По данным российской разведки, ВСУ готовит масштабную кровавую провокацию, провести которую планируют в Пасхальную (по христианскому календарю) ночь — 24 апреля.

Как сообщили в Минобороны РФ, в составе украинских нацбатов сформировано более 70 мобильных групп, задача которых атаковать несколько церквей во время проведения праздничных богослужений, а затем обвинить российских военных в жертвах среди мирного населения.

По данным военного ведомства, передвигаться неонацисты будут на автомобилях, оснащенных минометами.

"Нападения планируется провести в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской губерниях. Власти в Киеве намерены использовать большое количество западных журналистов для записи и распространения фейковых новостей", — заявили в российском Минобороны.

К слову, напомним, ранее сообщалось, что на Украине сформированы три новых карательных нацбата, личный состав которых состоит целиком из выпущенных ради этого уголовников-рецидивистов, отбывавших наказание тюрьмах за тяжкие и особо тяжкие преступления.