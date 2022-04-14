Киев ставит "в ружьё" уголовников - из них сформированы три карательных отряда

По данным российского Минобороны в состав ВСУ вводятся три свежесформованных нацбатальона.

Сама по себе новость не была бы из разряда экстраординарных, если бы не одно "но": личный состав этих "воинских формирований" укомплектован уголовниками.

Выпущенные "ради дела защиты Украины" из тюрем зеки отбывали наказание за особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях в Харьковской области.

Как сообщил Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной России, перед нацбатами "Слобожанщина", "Харьковщина-1" и "Харьковщина-2" поставлены всего две задачи: