Шойгу: время наведения "Калибров" и "Кинжалов" сокращено до минимума

Согласно сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, наведение ракет "Калибр" и "Кинжал" теперь происходит быстрее в десятки раз, благодаря новейшим системам связи. Эти данные глава ведомства обнародовал в ходе заседания коллегии Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что для модернизации систем связи в вооружённых силах России применяются передовые телекоммуникационные технологии, в которых частично задействован искусственный интеллект.

"Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал", — отметил Шойгу.

Генерал подчеркнул, что российские войска связи показывают высокие результаты, выполняя поставленные задачи за пределами страны. Военные РФ применяют в ходе операций современные способы коммуникации, которым не мешают помехи и непростые географические условия.