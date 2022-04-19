EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Шойгу: время наведения "Калибров" и "Кинжалов" сокращено до минимума

Силовые структуры

Согласно сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, наведение ракет "Калибр" и "Кинжал" теперь происходит быстрее в десятки раз, благодаря новейшим системам связи. Эти данные глава ведомства обнародовал в ходе заседания коллегии Минобороны.

Шойгу: время наведения "Калибров" и "Кинжалов" сокращено до минимума

Шойгу подчеркнул, что для модернизации систем связи в вооружённых силах России применяются передовые телекоммуникационные технологии, в которых частично задействован искусственный интеллект.

"Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал", — отметил Шойгу.

Генерал подчеркнул, что российские войска связи показывают высокие результаты, выполняя поставленные задачи за пределами страны. Военные РФ применяют в ходе операций современные способы коммуникации, которым не мешают помехи и непростые географические условия.

 

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы сергей шойгу
Sberbank
Новости
Москва и "Росатом" объявили конкурс для технологических стартапов
Жители Розовского района единогласно проголосовали о присоединении к ДНР
Глава МИД Японии попросил не осуждать рядовых россиян из-за Украины
КПРФ о поездках госчиновников за границу: "Едут туда предавать страну"
Адвокат: Россия не сможет разблокировать международные резервы через суды
"Газпром" не забронировал мощности транзита через Польшу на май
В России могут заменить бананы и другую импортную продукцию в школьном меню
Соблюдение графика громких работ: юристы назвали правила при проведении ремонта
Врач: употребление масла лапши быстрого приготовления может привести к инсульту
Исполнение гимна России в школе станет обязательным с 1 сентября
Популярное
Мир. Новости мира
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"

Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".

Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Силовые структуры
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Мир. Новости мира
Экс-советник правительства Британии: РФ может атаковать военную базу НАТО
Военные новости
Россия начала новое наступление в Донбассе
Игорь Буккер Focus Online назвал десять ошибок президента Зеленского Игорь Буккер Любовь Степушова Россия начала новое наступление в Донбассе Любовь Степушова Усам Оздемиров Глупые затеи Запада мешают мировой торговле энергоресурсами Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Пользователи Сети заподозрили Зеленского в записи обращения в нетрезвом виде
Мир. Новости мира
Пользователи Сети заподозрили Зеленского в записи обращения в нетрезвом виде
Последние материалы
Глава МИД Японии попросил не осуждать рядовых россиян из-за Украины
КПРФ о поездках госчиновников за границу: "Едут туда предавать страну"
IT-компании Санкт-Петербурга останутся без поддержки в новых условиях?
Адвокат: Россия не сможет разблокировать международные резервы через суды
Косачёв: Запад намерен использовать против России проблему голода
"Газпром" не забронировал мощности транзита через Польшу на май
В России могут заменить бананы и другую импортную продукцию в школьном меню
Focus Online назвал десять ошибок президента Зеленского
Соблюдение графика громких работ: юристы назвали правила при проведении ремонта
Врач: употребление масла лапши быстрого приготовления может привести к инсульту
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников