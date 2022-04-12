Баранец: мы применяем "Кинжалы" из-за их мощи и точности

Мы во второй раз применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и уничтожили подземный командный пункт ВСУ.

Военный обозреватель Виктор Баранец объяснил, почему ВС России бьет "Кинжалами" лишь по подземным объектам противника — командный пункт ВСУ был спрятан глубоко под землей.

Это боевое применение такой ракеты стало уже вторым. Армия России ранее использовала "гиперзвук" для уничтожения крупного подземного склада в Ивано-Франковской области.

Полковник в отставке в беседе с "ПолитРоссией" отметил, что наши военные неспроста используют именно "Кинжалы" для уничтожения подземных объектов. По словам эксперта, гиперзвуковые ракеты применяются по нескольким причинам. Первое, этот снаряд не смогут сбить ПРО и ПВО. Второе, это сверхточное оружие с максимальным отклонением всего один метр от цели.

В-третьих, "Кинжал" имеет невероятно могучую боеголовку. Благодаря своей мощи, ракета отлично подходит для уничтожения сверхукрепленных подземных объектов.

Разумеется, ВС РФ не будут использовать гиперзвуковые ракеты для уничтожения всех этих укрепленных объектов. И сейчас мы подтягиваем под Донецк сверхмощные "Тюльпаны" и самые мощные бомбы — ФАБы, имеющие невероятную разрушительную силу.

А "Кинжалы" будут использоваться только в исключительных случаях, когда это оправданно.