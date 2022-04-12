EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Баранец: мы применяем "Кинжалы" из-за их мощи и точности

Силовые структуры

Мы во второй раз применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и уничтожили подземный командный пункт ВСУ.

Баранец: мы применяем "Кинжалы" из-за их мощи и точности

Военный обозреватель Виктор Баранец объяснил, почему ВС России бьет "Кинжалами" лишь по подземным объектам противника — командный пункт ВСУ был спрятан глубоко под землей.

Это боевое применение такой ракеты стало уже вторым. Армия России ранее использовала "гиперзвук" для уничтожения крупного подземного склада в Ивано-Франковской области.

Полковник в отставке в беседе с "ПолитРоссией" отметил, что наши военные неспроста используют именно "Кинжалы" для уничтожения подземных объектов. По словам эксперта, гиперзвуковые ракеты применяются по нескольким причинам. Первое, этот снаряд не смогут сбить ПРО и ПВО. Второе, это сверхточное оружие с максимальным отклонением всего один метр от цели.

В-третьих, "Кинжал" имеет невероятно могучую боеголовку. Благодаря своей мощи, ракета отлично подходит для уничтожения сверхукрепленных подземных объектов.

Разумеется, ВС РФ не будут использовать гиперзвуковые ракеты для уничтожения всех этих укрепленных объектов. И сейчас мы подтягиваем под Донецк сверхмощные "Тюльпаны" и самые мощные бомбы — ФАБы, имеющие невероятную разрушительную силу.

А "Кинжалы" будут использоваться только в исключительных случаях, когда это оправданно.

"Мы не используем такое оружие, как "Кинжал", вхолостую. Это оружие используется только адекватно, по целям, которые необходимо уничтожить. Мы тоже умеем считать деньги и понимаем, что нельзя микроскопом забивать гвозди", — подытожил Виктор Баранец.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Иностранный наёмник в Мариуполе: нам придётся сдаться российским военным
Ученый-экономист рассказал нюансы санкций Японии
Иммунолог спрогнозировал, что новая волна COVID-19 не будет мощной
Власти Украины заявили о задержании 10 российских судов для их национализации
В Госдуме отреагировали на санкции Японии против России
Премьер Чехии мечтает создать военную базу США в стране
В "Одноклассниках" пройдут онлайн-экскурсии в честь Дня космонавтики
Экономист спрогнозировал десятилетний кризис на фоне падения ВВП РФ более 10%
Путин проведет совещание о международном сотрудничестве в Арктике
Кения отказала Киеву в выступлении перед парламентом страны
Популярное
Силовые структуры
В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды

СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.

В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Общество
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Силовые структуры
"Мы списаны": украинские морпехи написали прощальное письмо с "Азовмаша"
Мир. Новости мира
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Ирина Шлионская В голове у человека могут оказаться не только мысли Ирина Шлионская Игорь Буккер Горе от ума: люди стали умнее, но не здоровее Игорь Буккер Сергей Лебедев Пропаганда на вес золота: российской армии нужны агитотряды Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Эксперты предполагают, что спрятано в бункерах "Азовстали"
Силовые структуры
Басурин рассказал о планах по взятию "Азовстали" в Мариуполе
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Силовые структуры
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Последние материалы
Иммунолог спрогнозировал, что новая волна COVID-19 не будет мощной
Власти Украины заявили о задержании 10 российских судов для их национализации
В Госдуме отреагировали на санкции Японии против России
Премьер Чехии мечтает создать военную базу США в стране
В "Одноклассниках" пройдут онлайн-экскурсии в честь Дня космонавтики
В голове у человека могут оказаться не только мысли
Экономист спрогнозировал десятилетний кризис на фоне падения ВВП РФ более 10%
Путин проведет совещание о международном сотрудничестве в Арктике
Кения отказала Киеву в выступлении перед парламентом страны
США поставят Украине баллистические ракеты
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников