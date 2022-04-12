Мы во второй раз применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и уничтожили подземный командный пункт ВСУ.
Военный обозреватель Виктор Баранец объяснил, почему ВС России бьет "Кинжалами" лишь по подземным объектам противника — командный пункт ВСУ был спрятан глубоко под землей.
Это боевое применение такой ракеты стало уже вторым. Армия России ранее использовала "гиперзвук" для уничтожения крупного подземного склада в Ивано-Франковской области.
Полковник в отставке в беседе с "ПолитРоссией" отметил, что наши военные неспроста используют именно "Кинжалы" для уничтожения подземных объектов. По словам эксперта, гиперзвуковые ракеты применяются по нескольким причинам. Первое, этот снаряд не смогут сбить ПРО и ПВО. Второе, это сверхточное оружие с максимальным отклонением всего один метр от цели.
В-третьих, "Кинжал" имеет невероятно могучую боеголовку. Благодаря своей мощи, ракета отлично подходит для уничтожения сверхукрепленных подземных объектов.
Разумеется, ВС РФ не будут использовать гиперзвуковые ракеты для уничтожения всех этих укрепленных объектов. И сейчас мы подтягиваем под Донецк сверхмощные "Тюльпаны" и самые мощные бомбы — ФАБы, имеющие невероятную разрушительную силу.
А "Кинжалы" будут использоваться только в исключительных случаях, когда это оправданно.
"Мы не используем такое оружие, как "Кинжал", вхолостую. Это оружие используется только адекватно, по целям, которые необходимо уничтожить. Мы тоже умеем считать деньги и понимаем, что нельзя микроскопом забивать гвозди", — подытожил Виктор Баранец.
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