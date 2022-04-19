МИД ДНР: иностранные политики не запрашивали данные о пленных наёмниках

Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что представители иностранных государств не связывались с властями региона, чтобы узнать информацию о пленных наёмниках. Также министр отметила: зарубежные политики не комментировали эту тему.

"Официальных никаких запросов не поступало. Никаких контактов не происходит", — сказала дипломат, передаёт Первый канал.

Ранее британский наёмник Эйден Эслин заявил, что ему пришлось сдаться в плен на Украине из-за действий украинского президента Владимира Зеленского, который бросил военных в Мариуполе. Вместе с этим боевик подчеркнул: с ним хорошо обращаются, дают еду, воду и сигареты.