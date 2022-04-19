Штурмующие "Азовсталь" военные сообщили о вынужденной смене тактики боевиков

Участники операции по зачистке комбината "Азовсталь" сообщили о вынужденной смене тактики боевиков.

Сообщается, что у боевиков "Азов"*, которые находятся на территории "Азовстали" закончилась тяжёлая техника, которую они могли бы применить для контрударов или при попытки прорваться на тяжёлой технике. Помимо этого, контроль открытых пространств на заводе доведён до максимума, поэтому у боевиков нет возможности применять миномёты, которых, по некоторым данным, у них вообще не осталось.

По последним сообщениям, "азовцы" используют стрелковое оружие, ручные гранатомёты и ПТРК. С последним у боевиков также наблюдаются проблемы — запас не бесконечный. Уже нет и многочисленных попыток атаковать бронетехнику.

*экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ