Замкомандира "Азова"*: завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью

Заместитель командира "Азов"* Святослав "Калына" Паламар заявил либеральному СМИ, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью.

Ранее вооружённым силам Украины неоднократно было предложено сложить оружие и покинуть территорию "Азовстали". Предложение было отвергнуто. По словам Паламара, завод, на территории которого укрываются боевики, уничтожается сверхмощными бомбами, а под завалами много людей.

"Завод "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью".

Паламара стал известен общественности не только из-за своих нацистских взглядов, но и из-за видео, в котором жалостно просил деблокировать Мариуполь.

Журналистка Юлия Витязева скептически отнеслась к такому заявлению. Она задалась вопросом, как можно под полностью разбомблённым заводом связываться с журналистами.

"Завод разбомблен, но связь есть. <…> Я всегда знала, что после ударов сверхмощной бомбы первое, что делают выжившие — дают комментарии госдеповским СМИ".

*экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ