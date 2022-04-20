Микробиолог Супотницкий: в биолабах на Украине искали штаммы для биоатак

В украинских биолабораториях искали штаммы устойчивых к антибиотикам бактерий и микробов, которые можно было бы использовать для биоатак, заявил военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий.

По словам микробиолога, часть "коллекции" в срочном порядке вывозили в Штаты, а после начала спецоперации на Украине, часть пришлось уничтожить. Однако львиная доля разработок была направлены на изучение устойчивости особо опасных патогенов к антибиотикам.

"Почему США нужна коллекция? Потому что в этих коллекциях есть штаммы, устойчивые к антибиотикам", — пояснил микробиолог РИА Новости.

Как подчеркнул Супотницкий, устойчивость того или иного штамма к антибиотикам в условиях военного использования несомненный плюс. Подобные бактерии становятся наиболее жизнеспособными в естественной среде.