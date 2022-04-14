Минобороны РФ: работу биолабораторий на Украине курировал сотрудник Госдепа

Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны обнародовало перечень американских и западных граждан, которые принимали участие в деятельности биолабораторий Штатов на территории Украины.

"Пост исполнительного директора Украинского научно-технологического центра занимал гражданин США Куртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в Калифорнийском университете", — заявил российский военачальник в ходе брифинга.

По информации военного ведомства, председателем правления центра от ЕС оказался Эдди Артур Майер. Руководил УНТЦ заместитель советника госсекретаря США по международной безопасности Филипп Доллифф, отметили в Минобороны РФ. Также Кириллов добавил, что сведения о работе научных центров Штатов на Украине доказывают нарушение Конвенции о запрещении биологического оружия.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в научных центрах на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия. По сведениям Минобороны, работники лабораторий имели дело с микроорганизмами, которые несли угрозу человечеству.