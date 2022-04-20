К сотрудникам силовых ведомств Российской Федерации попали документы Херсонской Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, которые доказывают, что киевский режим отказался от взятых на себя международных обязательств по выдаче военных преступников и террористов.
В разговоре с РИА Новости один из силовиков рассказал, что Украина — полноценная участница Европейской конвенции по выдаче преступников (с 1957 года). При этом, согласно документам, направленным в 2021–2022 гг. правоохранительными органами РФ, Белоруссии, Азербайджана и Узбекистана к Украине, выдача преступников исполнена не была.
Выяснилось также, что разыскиваемым не препятствовали в пересечении границы Украины со странами Евросоюза и не задерживали при обнаружении. Киев на все запросы отвечал отказом, оставлял боевиков воевать в националистических батальонах и даже позволял им выезжать в страны ЕС, свидетельствуют документы.
Представитель силовых структур РФ пояснил, что документы Госпогранслужба Украины собиралась уничтожить.
"Уходя из города, Херсонские пограничники подожгли здание своего штаба с целью уничтожения компрометирующих документов, явно не планируя возвращаться назад", — заявил собеседник.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.