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Автор Дмитрий Плотников

Киев не выдавал находящихся в международном розыске преступников из нацбатов

Силовые структуры

К сотрудникам силовых ведомств Российской Федерации попали документы Херсонской Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, которые доказывают, что киевский режим отказался от взятых на себя международных обязательств по выдаче военных преступников и террористов.

Киев не выдавал находящихся в международном розыске преступников из нацбатов

В разговоре с РИА Новости один из силовиков рассказал, что Украина — полноценная участница Европейской конвенции по выдаче преступников (с 1957 года). При этом, согласно документам, направленным в 2021–2022 гг. правоохранительными органами РФ, Белоруссии, Азербайджана и Узбекистана к Украине, выдача преступников исполнена не была.

Выяснилось также, что разыскиваемым не препятствовали в пересечении границы Украины со странами Евросоюза и не задерживали при обнаружении. Киев на все запросы отвечал отказом, оставлял боевиков воевать в националистических батальонах и даже позволял им выезжать в страны ЕС, свидетельствуют документы.

Представитель силовых структур РФ пояснил, что документы Госпогранслужба Украины собиралась уничтожить.

"Уходя из города, Херсонские пограничники подожгли здание своего штаба с целью уничтожения компрометирующих документов, явно не планируя возвращаться назад", — заявил собеседник.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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