Киев не выдавал находящихся в международном розыске преступников из нацбатов

К сотрудникам силовых ведомств Российской Федерации попали документы Херсонской Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, которые доказывают, что киевский режим отказался от взятых на себя международных обязательств по выдаче военных преступников и террористов.

В разговоре с РИА Новости один из силовиков рассказал, что Украина — полноценная участница Европейской конвенции по выдаче преступников (с 1957 года). При этом, согласно документам, направленным в 2021–2022 гг. правоохранительными органами РФ, Белоруссии, Азербайджана и Узбекистана к Украине, выдача преступников исполнена не была.

Выяснилось также, что разыскиваемым не препятствовали в пересечении границы Украины со странами Евросоюза и не задерживали при обнаружении. Киев на все запросы отвечал отказом, оставлял боевиков воевать в националистических батальонах и даже позволял им выезжать в страны ЕС, свидетельствуют документы.

Представитель силовых структур РФ пояснил, что документы Госпогранслужба Украины собиралась уничтожить.