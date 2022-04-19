EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Washington Post: Мир отвернется от Киева с его призывом: "Купите истребитель!"

Силовые структуры

The Washington Post опубликовал статью про призыв Украины к самым богатым людям планеты помочь вооружить страну.

Washington Post: Мир отвернется от Киева с его призывом: "Купите истребитель!"

Слоган у Киева один и всем надоевший:"Купите мне истребитель!".

«Тот, кто стоит за этой инициативой, говорят, что правительства во всем мире боятся эскалации и распространения конфликта за пределы Украины и поэтому не будут посылать самолеты или вводить бесполетную зону — и того, и другого Владимир Зеленский неоднократно добивался от НАТО и США с момента начала СВО", - сказано в статье

Но международные филантропы не торопятся реагировать на данную кампанию Киева, так как данный шаг, Российская Федерация, по всей вероятности, сочтет провокационным и всё может привести к тому, что другие страны вовлекут себя в более широкую войну с Россией, пишет агентство.

А тем временем, Канада намерена отправить Украине тяжелую артиллерию. Сообщается, что детали будут обнародованы в ближайшие дни.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Собчак о судьбе Суркова после слухов об его аресте: "Не сидит дома"
Эксперт Васильев: демократы хотят досрочно отправить Байдена в отставку
НМ ДНР: Киев пытается скрыть потери ВСУ за счет фейка о захвате Марьинки
Шольц назвал "катастрофой" для России удар санкций Запада: "Жёстко бьёт"
Подоляка: ночью Россия даст "ответ" на обстрелы Белгородской области
Штурмующие "Азовсталь" военные сообщили о вынужденной смене тактики боевиков
Панин о драке русских и украинца в Торревьехе: "Русский мир пришёл в Испанию"
Замкомандира "Азова"*: завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью
Вассерман: Русская Украина должна воссоединиться с остальной Россией
Шольц заявил об исчерпании запасов оружия в Германии из-за поставок Украине
Популярное
Мир. Новости мира
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"

Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".

Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Силовые структуры
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Силовые структуры
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Мир. Новости мира
Экс-советник правительства Британии: РФ может атаковать военную базу НАТО
Ирина Шлионская В Британии потеряли интерес к привидениям Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как американцы советские фильмы "перекраивали" Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Космическое партнёрство будет крепнуть в рамках РИК Усам Оздемиров
Военные новости
Россия начала новое наступление в Донбассе
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Мир. Новости мира
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Последние материалы
Штурмующие "Азовсталь" военные сообщили о вынужденной смене тактики боевиков
Панин о драке русских и украинца в Торревьехе: "Русский мир пришёл в Испанию"
Замкомандира "Азова"*: завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью
Вассерман: Русская Украина должна воссоединиться с остальной Россией
Шольц заявил об исчерпании запасов оружия в Германии из-за поставок Украине
Эксперт о военной угрозе НАТО: "Мы должны быть готовы нанести ядерный удар"
В ГД назвали решение о запрете георгиевской ленты "плевком" в 600 тыс. молдаван
Доктор Мясников не верит в эффективность санкций: "Учил политэкономию"
Появилось ещё одно пророчество Жириновского: "Умер за день до революции"
Жители ЛНР рассказали об обстреле с вертолёта очереди за хлебом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников