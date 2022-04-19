Washington Post: Мир отвернется от Киева с его призывом: "Купите истребитель!"

The Washington Post опубликовал статью про призыв Украины к самым богатым людям планеты помочь вооружить страну.

Слоган у Киева один и всем надоевший:"Купите мне истребитель!".

«Тот, кто стоит за этой инициативой, говорят, что правительства во всем мире боятся эскалации и распространения конфликта за пределы Украины и поэтому не будут посылать самолеты или вводить бесполетную зону — и того, и другого Владимир Зеленский неоднократно добивался от НАТО и США с момента начала СВО", - сказано в статье.

Но международные филантропы не торопятся реагировать на данную кампанию Киева, так как данный шаг, Российская Федерация, по всей вероятности, сочтет провокационным и всё может привести к тому, что другие страны вовлекут себя в более широкую войну с Россией, пишет агентство.

А тем временем, Канада намерена отправить Украине тяжелую артиллерию. Сообщается, что детали будут обнародованы в ближайшие дни.