Войска ЛНР наступают в Донбассе: противник огрызается жёстко

Силами Народной милиции ЛНР продолжается наступление в Донбассе, там, где находится 29-й опорный пункт войск ВСУ. О продвижении армии ДНР рассказал представитель минобороны Донецкой народной республики Дмитрий Медведев.

В ЛНР рассказали о том, что украинские силовики не собираются без боя уступать занятые ранее позиции, используя для организации огневых точек жилые дома и возведя на ранее подконтрольной им территории серьёзные укрепления.

"Противник огрызается довольно жестко. Он сегодня окопался не только здесь на первой линии обороны, но и на второй, и сейчас по "старой доброй" методике, занимает позиции в жилых домах. Вы сами видите, какие здесь серьезные укрепления, врытые в землю на пять, восемь, десять метров. И это не считая того, что большинство укреплений залито толстым слоем бетона. Поэтому "с наскока" выбить их очень тяжело", — признался Медведев в разговоре с РИА Новости.

Представитель Народной милиции ЛНР добавил, что войска республики при содействии артиллерии и авиации РФ "потихоньку расшатывают" оборону противника и двигаются дальше.

Ранее в ЛНР уже сообщали о взятии 29-ого опорного пункта, принадлежащего украинским военным, который теперь будет помогать Народной милиции ЛНР в развитии наступления.

Остатки украинских боевиков выбиваются силами ЛНР и РФ из городов Попасная и Рубежное. На очереди — находящиеся в этом районе Лисичанск и Северодонецк, которые пока контролируются Киевом.