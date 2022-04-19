Эксперт Перенджиев указал тактику уничтожения укрепрайонов ВСУ на Донбассе

Укреплённые району ВСУ в Донбассе создавались с 2014 года, поэтому уничтожить их мгновенно и легко не получится. Для этого придётся применять всевозможное оружие для атаки, считает военный эксперт Александр Перенджиев.

"Я говорю и о минометном огне, и об артиллерийском, и реактивном, а также ракетном и воздушно-бомбовом. Только после этого можно будет переходить к зачистке", — цитирует аналитика издание "Взгляд".

Перенджиев также высказывает рекомендации, касающиеся ограничения поставок зарубежного вооружения Украине. ВСУ не должны получить дополнительную помощь, а для этого необходимо заминировать сухопутные дороги.

Небо ВКС РФ "полностью контролируют". Что касается жилых застроек, то в них укрепрайоны все ещё расположены. Чтобы вывести людей безопасным способом, необходимо организовать гумкоридоры, считает эксперт.