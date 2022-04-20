Воздушные силы Украины опровергли получение самолётов от стран Запада

Украинские военные ещё не получали самолётов от стран Запада, заявило командование о Воздушных сил ВСУ.

"Украина не получала новые самолеты от партнеров!", — говорится в заявлении командования в соцсетях.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что при содействии американских властей были получены запчасти, которые позволят отремонтировать имеющиеся самолёты.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о получении в последнее время Украиной самолётов, но не от США. Представитель американского Минобороны отметил, что Соединённые штаты не поставляют Киеву целых самолётов.