Украинские военные ещё не получали самолётов от стран Запада, заявило командование о Воздушных сил ВСУ.
"Украина не получала новые самолеты от партнеров!", — говорится в заявлении командования в соцсетях.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что при содействии американских властей были получены запчасти, которые позволят отремонтировать имеющиеся самолёты.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о получении в последнее время Украиной самолётов, но не от США. Представитель американского Минобороны отметил, что Соединённые штаты не поставляют Киеву целых самолётов.
"Мы, конечно, содействовали отправке дополнительных запчастей, что помогло с точки зрения их потребности в авиации. Но мы не отправляли целые самолёты", сказал Кирби.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".