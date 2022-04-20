Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Незалежная получила самолёты, но не от Соединённых Штатов. Военный эксперт Константин Сивков указал, что МиГи прибыли из Восточной Европы.

Учитывая, что машин не более 20 штук, их поставка никак не отобразится на ходе боевых действий на Украине, ведь для изменения ситуации в воздухе потребуются не десятки, а сотни самолётов, считает эксперт.

"У Украины, вместе с тем, практически не осталось аэродромов базирования. Если же ВСУ начнут использовать аэродромы других стран, допустим — Польши, это означает, что Польша вступит в войну с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями", — рассказал Сивков газете "Взгляд".

Кроме того, эксперт уверен, что ВС РФ новую технику уничтожат в самые короткие сроки, "при первом же вылете, а может, и уничтожат на земле, до того, как они совершат свой первый вылет".