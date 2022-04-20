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Автор Петр Ермилин

Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь

Силовые структуры

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Незалежная получила самолёты, но не от Соединённых Штатов. Военный эксперт Константин Сивков указал, что МиГи прибыли из Восточной Европы.

Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь

Учитывая, что машин не более 20 штук, их поставка никак не отобразится на ходе боевых действий на Украине, ведь для изменения ситуации в воздухе потребуются не десятки, а сотни самолётов, считает эксперт.

"У Украины, вместе с тем, практически не осталось аэродромов базирования. Если же ВСУ начнут использовать аэродромы других стран, допустим — Польши, это означает, что Польша вступит в войну с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями", — рассказал Сивков газете "Взгляд".

Кроме того, эксперт уверен, что ВС РФ новую технику уничтожат в самые короткие сроки, "при первом же вылете, а может, и уничтожат на земле, до того, как они совершат свой первый вылет".

Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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