В Астрахани задержали москвича, спонсирующего "Правый сектор"*

В Астрахани задержали предполагаемого злоумышленника, который финансировал украинскую ультраправую организацию "Правый сектор"*. По информации правоохранителей, обвиняемого доставили в Москву.

Против москвича завели уголовное дело по ст. 282.3 УК РФ "Финансирование экстремистской деятельности". Силовики обыскали дома подозреваемого, изъяли компьютер. Известно, что правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

"По данным следствия, в период с 2015 по 2019 год мужчина, являясь гражданином Российской Федерации, систематически выезжал на территорию другого государства с целью оказания финансовой поддержки и передачи денежных средств руководству и участникам экстремисткой организации", — написали на официальном сайте Следственного комитета РФ по Москве.

Ранее ФСБ задержала сторонника "Правого сектора" в Московской области. Силовики заявили, что последователь движения проходил курсы альянса НАТО и воевал в Донбассе.

* "Правый сектор" признан террористической организацией и запрещён в России.