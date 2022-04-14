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Автор Дмитрий Плотников

Военный эксперт предупредил о десятках киевских "спящих ячеек" в России

Силовые структуры

Военный эксперт предупредил о десятках, если не сотнях украинских "спящих ячеек" в России.

Военный эксперт предупредил о десятках киевских "спящих ячеек" в России

По мнению военного Леонида Петухова, поддержка Киева со стороны ЕС может развязать руки этим бандеровцам внутри нашей страны.

НАК сообщил, что в условиях военной специальной операции РФ фиксируются факты вербовки сибирской молодёжи укронацистами, сообщает ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Не могу молчать".

Молодёжь склоняют к терактам, в частности — с применением СВУ. В ходе совещания комитета обсуждали случай в Московской области, где задержали сторонника "Правого сектора" (украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России).

По информации ФСБ, пойманный родился в Москве. В лесу Солнечногорского района он соорудил тайник, где хранил холодное оружие, символику националистического батальона, несколько взрывных устройств самодельного производства — предполагается, что он их планировал использовать для осуществления диверсий на инфраструктурных объектах.

Кстати, задержанный служил в ВСУ в 2017–2019 гг, был удостоен трёх украинских госнаград за участие в военных действиях против Республик Донбасса. В 2019 году ему выдали украинский паспорт, а в начале этого года он прибыл в РФ.

Инцидент прокомментировал бывший эксперт отдела по обороне и безопасности при президенте СССР генерал-майор в отставке Леонид Петухов

"Таких "спящих ячеек", я вам гарантирую, десятки, если не сотни. Потому что не надо считать врага дураком. Первые наши боевые действия сковывали их, но сейчас они поняли, что европейский мир полностью с ними. Это развязывает им руки", — говорит Петухов.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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