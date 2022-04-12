В Подмосковье задержали боевика "Правого сектора"*

Сотрудники ФСБ задержали в Московской области последователя украинской ультраправой организации "Правый сектор"*. По данным силовиков, подозреваемый обучался в НАТО и воевал на территории ЛДНР.

"В лесном массиве Солнечногорского района изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием, символикой "Правого сектора" и тремя самодельными зажигательными устройствами, которые могли быть использованы для проведения диверсий", — сообщили в ЦОС ФСБ, передаёт ТАСС.

Как заявили представители службы, украинский военный изучал инструкции по диверсии от британских и американских тренеров. В данный момент в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело. Также в ФСБ предположили, что у злоумышленника могли быть помощники.

Ранее в Минобороны РФ сказали, что военные нашей страны ракетами уничтожили базу радикалов. Она находилась в посёлке Новогродовка Донецкой области.

* "Правый сектор" признан террористической организацией и запрещён в России.