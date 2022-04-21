МИД РФ: военные будут считать целью транспорт США и НАТО с оружием на Украине

Заместитель директора департамента Северной Америки министерства иностранных дел России Сергей Кошелев сказал, что страна будет считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он находится или движется по территории Украине. Об этом он заявил во время круглого стола на тему "Кризис в российско-американских отношениях".

Кошелев подчеркнул, что ведомство готово прямо говорить об этом представителям Штатов.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что в критическом случае со стороны своей страны он не исключает применения оружия массового поражения. Его заявление прозвучало на фоне успешного испытания РФ тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".