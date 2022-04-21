Заместитель директора департамента Северной Америки министерства иностранных дел России Сергей Кошелев сказал, что страна будет считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он находится или движется по территории Украине. Об этом он заявил во время круглого стола на тему "Кризис в российско-американских отношениях".
Кошелев подчеркнул, что ведомство готово прямо говорить об этом представителям Штатов.
Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что в критическом случае со стороны своей страны он не исключает применения оружия массового поражения. Его заявление прозвучало на фоне успешного испытания РФ тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".