EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Херсонским диверсантам конец: русские силовики обнаружили архив СБУ

Силовые структуры

В ходе проведения спецоперации на Украине российские следователи смогли обнаружить документы СБУ с полными сведениями на всех сотрудников ведомства по Херсонской области. Среди прочего архив содержал анкеты спецназовцев-диверсантов.

Херсонским диверсантам конец: русские силовики обнаружили архив СБУ

Список личного состава УСБУ по Херсонской области больше не является тайной для силовиков России. Разыскивая оставшиеся диверсионно-разведывательные группы ВС РФ получили документы с личными данными и фотографиями всех диверсантов.

"Под раскрытие попали секретные данные на сотрудников спецподразделения "Альфа" УСБУ в Херсонской области", — сообщает РИА Новости со ссылкой на силовиков.

Киевский режим использует украинский спецназ, который объединили в законспирированные группы, для организации диверсий на неконтролируемых ВСУ территориях. Поводом для их поиска стало обнаружение на одном из предприятий замаскированного склада, где хранилось оружие и взрывчатка. Есть основания предполагать, что он был оставлен сотрудниками СБУ для диверсантов, работающих в тылу российской армии.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы сбу херсон
Sberbank
Новости
Шеремет призвал Киев "впредь не заикаться" об ударах по Крымскому мосту
Офицер НМ ДНР с позывным "Ситх" согласен с отказом РФ от штурма "Азовстали"
Сотрудники МВД Украины на освобождённых территориях переходят на сторону ЛНР
Сатановский назвал Зеленского "злобным маньяком на цирковой арене"
Мурадов: в Германии создали петицию о прекращении поставок оружия Киеву
Историк Норин не исключил, что на Украине есть американское ядерное оружие
Российские авиакомпании предупредили о возможном отключении GPS
Борис Джонсон: да, Лондон учит бойцов ВСУ в Польше и Великобритании
Херсонским диверсантам конец: русские силовики обнаружили архив СБУ
Лидер турецкой оппозиции об Эрдогане: "Всё, к чему он прикасается, разрушается"
Популярное
Силовые структуры
Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"

Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Мир. Новости мира
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Мир. Новости мира
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Мир. Новости мира
Кнутов: если РФ ударит по транспорту западных наёмников, это приведет к скандалу
Игорь Буккер Политолог из США назвал грядущую эру "постамериканской" Игорь Буккер Ирина Шлионская Некоторые маньяки эпохи СССР были "образцовыми членами общества" Ирина Шлионская Анжела Якубовская Писатель Владимир Крупин: "Русский народ не злопамятный" Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Силовые структуры
Знак Академии Сухопутных войск Турции найден на теле погибшего бойца ВСУ
Поклонская ответила на призыв парламента Крыма лишить её госнаград
Политика. Новости и аналитика
Поклонская ответила на призыв парламента Крыма лишить её госнаград
Последние материалы
Сотрудники МВД Украины на освобождённых территориях переходят на сторону ЛНР
Сатановский назвал Зеленского "злобным маньяком на цирковой арене"
Мурадов: в Германии создали петицию о прекращении поставок оружия Киеву
Историк Норин не исключил, что на Украине есть американское ядерное оружие
Российские авиакомпании предупредили о возможном отключении GPS
Борис Джонсон: да, Лондон учит бойцов ВСУ в Польше и Великобритании
Херсонским диверсантам конец: русские силовики обнаружили архив СБУ
Лидер турецкой оппозиции об Эрдогане: "Всё, к чему он прикасается, разрушается"
Резников: российские военные могут покинуть Украину через несколько месяцев
Трамп: положение США катастрофично, как никогда ещё не было
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников