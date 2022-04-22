Херсонским диверсантам конец: русские силовики обнаружили архив СБУ

В ходе проведения спецоперации на Украине российские следователи смогли обнаружить документы СБУ с полными сведениями на всех сотрудников ведомства по Херсонской области. Среди прочего архив содержал анкеты спецназовцев-диверсантов.

Список личного состава УСБУ по Херсонской области больше не является тайной для силовиков России. Разыскивая оставшиеся диверсионно-разведывательные группы ВС РФ получили документы с личными данными и фотографиями всех диверсантов.

"Под раскрытие попали секретные данные на сотрудников спецподразделения "Альфа" УСБУ в Херсонской области", — сообщает РИА Новости со ссылкой на силовиков.

Киевский режим использует украинский спецназ, который объединили в законспирированные группы, для организации диверсий на неконтролируемых ВСУ территориях. Поводом для их поиска стало обнаружение на одном из предприятий замаскированного склада, где хранилось оружие и взрывчатка. Есть основания предполагать, что он был оставлен сотрудниками СБУ для диверсантов, работающих в тылу российской армии.