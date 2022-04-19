В Херсоне идёт масштабная проверка по выявлению диверсионных групп после жалоб

После обнаружения на военном заводе Херсона схрона с оружием и взрывчаткой ВС РФ проводят рейды по выявлению диверсионных групп, оставленных СБУ.

Ранее сотрудники одного из силовых ведомств РФ, по сигналу горожан, на заводе "Паллада" в Херсоне нашли схрон для диверсионных групп в тылу ВС России, оставленный при бегстве СБУ. Там были автоматы АК-74М, гранатомет РПГ-7 с гранатами, снайперские винтовки Драгунова, радиостанции, ящики с гранатами РГД-5 и Ф-1, взрывчатка и комплектующие для СВУ, средства спутниковой связи, миномёты и запас мин для минометов, сообщает РИА Новости.

Подобные найденные миномёты можно поставить в кузов какой-нибудь неприметной "Газели", с которой можно быстро "отработать" и оперативно скрыться.

"В настоящий момент в Херсоне и области проходит ряд мероприятий, нацеленный на выявление диверсионных групп", — говорит собеседник.

Напомним, СБУ перед бегством из Херсона через начальника отделения полиции порта Максима Жаркова завербовала членов местной теробороны для диверсий на освобожденных ВС РФ территориях. В квартире Жаркова при обыске найден тайник с документами, гранатами, запалами и радиостанциями.

Херсон находится под полным контролем Армии России со 2 марта.