Российские военные уничтожили ракетами склады боеприпасов ВСУ

Несколько складов с боеприпасами ВСУ уничтожено в результате ракетных ударов ВС РФ

По информации Минобороны РФ, накануне, 21 апреля, были нанесены удары ракетами воздушного базирования по двум складам с боеприпасами в окрестностях Попасной. Также уничтожены склады боеприпасов в посёлке Шнурки и Славянске.

Кроме того, в районе Попасной поражены пункт управления и два опорных пункта националистов.

Всего за минувший день ракетами воздушного базирования уничтожено 14 украинских военных объектов.

Также сообщается, что российская авиация накануне нанесла удары по 64 объектам ВСУ, в том числе по двум складам с ракетно-артиллерийским вооружением в окрестностях города Запорожье и 17 местам скопления украинских военных и их техники в районах Красный Лиман и Дробышево.

Российские ракетчики и артиллерия за день уничтожили 450 украинских военных объектов, в том числе 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления бойцов и техники ВСУ.