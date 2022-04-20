Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и шесть хранилищ ГСМ ВСУ

Четыре склада с боеприпасами и шесть хранилищ горючего ВСУ уничтожено в результате ударов, нанесённых российскими лётчиками, ракетчиками и артиллеристами.

По информации Минобороны РФ, за минувшую ночь российская авиация уничтожила 73 украинских военных объекта. В частности, авиаудары нанесены по четырём складам боеприпасов, семи опорным пунктам, а также 57 местам скопления военнослужащих и техники ВСУ.

Ракетные войска и артиллерия РФ поразили 1053 объекта ВСУ. Удары нанесены по шести складам ГСМ, 31 пункту управления, а также 910 опорным пунктам и района сосредоточения украинских военных.

Также сообщается, что российские силы ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников и две ракеты «Точка-У».

С начала спецоперации российские военные уничтожили 140 украинских самолётов, 496 беспилотников, 253 ЗРК, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок РСЗО, около 1030 артиллерийских орудий и миномётов, а также 2232 единицы спецавтотехники.