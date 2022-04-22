Экс-сотрудник СБУ: пленных нацистов надо судить, а мобилизованных на обмен

С попавшими в плен украинскими боевиками должна проводиться фильтрационная работа. Это заявил экс-сотрудник Cлужбы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По мнению бывшего СБУшника, среди пленных будет нетрудно вычислить откровенных нацистов и русофобов. В их отношении надо возбуждать уголовные дела.

С контрактниками и мобилизованными нужно проводить разъяснительную работу и при их желании принимать в ВС ДНР или России. Других можно использовать для обмена с Киевом.

"Обменивать тех, кто будет потом на Украине подавать правильные месседжи, которые будут говорить: "Нет, к нам относились хорошо, нас никто не пытал, и вообще, зачем эта война". Таких тоже отобрать и их обменивать на военнослужащих РФ, которые попали в плен", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал Прозоров.

Правдивые рассказы этих военных о том, что в плену с ними не обращались плохо, будут в интересах специальной операции.

Прозоров стал известен в марте 2019 г., выступив на пресс-конференции с разоблачением деятельности СБУ в 2014-2018 гг. Он рассказал, что с 2014 года по идеологическим мотивам оказывал содействие специальным службам РФ в получении информации о деятельности силовиков киевского режима.