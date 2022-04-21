Эксперт Скотт Риттер: журналиста Лиру похитили и убили украинские нацисты

Военный эксперт из США Скотт Риттер уверен, что журналист Гонсало Лира был похищен и убит нацистами Украины.

После появления сообщения о том, что чилийско-американский журналист Гонсало Лира, который жил в Харькове и публиковал материалы с критикой киевского режима, был похищен, подвергнут пыткам и убит отрядом Kraken, входящим в состав нацбатальона "Азов"*, Запад молчит, поражается Риттер.

Близкие потеряли связь с Гонсало 15 апреля. Но на его телефон приходили сообщения и их кто-то читал.

"Свобода слова — это не улица с односторонним движением. Хранить молчание в убийстве Гонсало Лиры — значит, быть соучастником его смерти и смерти всех журналистов, которые добиваются правды", — комментирует исчезновение журналиста американский аналитик.

А МИД Чили уже подтвердил, что спецслужбы поддерживают связь с соответствующими учреждениями, чтобы знать все новости о местонахождении Лиры, пишет RT.

Сам журналист предполагал, что его могут похитить:

"Если я не выйду на связь в течение ближайших 12 часов или больше, то знайте: меня забрали сотрудники СБУ".

Гонсало Лира обвинял The Daily Beast (США) в том, что издание сообщило украинским властям о его местоположении.

* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.