Пентагон поставит Украине одноразовые дроны-камикадзе "Призрак феникса"

Соединённые Штаты анонсировали новую поставку вооружения Украине. На сей раз это будет 121 тактический БПЛА "Призрак Феникса", сообщает немецкое издание Bild. Пентагон поясняет, что Phoenix Ghost — это разновидность барражирующего одноразового дрона-камикадзе.

Аналоги данного беспилотника уже поставлены Киеву в количестве 700 единиц, но "Призрак Феникса" более современный и имеет отличия по технической части. Денис Федутинов, эксперт в области беспилотный авиационных систем, отмечает, что Phoenix Ghost сделаны специально для Украины с целью "противодействия российским войскам".

Из-за проблем с логистикой неизвестно, каким способом партия дронов будет передана Незалежной. Также имеется еще одна проблема — для управления Phoenix Ghost необходимы определённые навыки, которым надо обучить военных ВСУ, а отправка инструкторов на данный момент невозможна.