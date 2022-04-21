По словам военного эксперта Алексея Леонкова, все ударные беспилотники турецкого производства, которые находились на вооружении украинской армии, были ликвидированы. На данный момент "Байрактаров" у ВСУ больше нет, однако некоторые страны могут снова направить дроны в Киев.
Леонков не исключает, что беспилотники могут отправить наземными видами транспортировки через территорию Польши. Однако сколько бы БПЛА не было поставлено на Украину, они все будут уничтожены.
"Ранее был сбит последний "Байрактар" из этой партии в 36 единиц вкупе с 17 беспилотниками, которые действовали в Донбассе, в районе Балаклеи, под Черниговом и под Киевом. Они пытаются разведать обстановку, но наши ПВО были сбиты", — указал редактор журнала "Арсенал Отечества" в интервью изданию "Украина.ру".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".