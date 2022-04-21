Леонков: все украинские БПЛА "Байрактар" были сбиты

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, все ударные беспилотники турецкого производства, которые находились на вооружении украинской армии, были ликвидированы. На данный момент "Байрактаров" у ВСУ больше нет, однако некоторые страны могут снова направить дроны в Киев.

Леонков не исключает, что беспилотники могут отправить наземными видами транспортировки через территорию Польши. Однако сколько бы БПЛА не было поставлено на Украину, они все будут уничтожены.