МО РФ: нацисты не выпускают с "Азовстали" якобы находящихся там детей и женщин

Генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России, сообщает, что представители националистического батальона игнорируют требование освободить мирных граждан с территории комбината "Азовсталь", если таковые там присутствуют.

В ведомстве отмечают, что каждый час боевикам предлагают отпустить женщин и детей для выезда из города в любом направлении. Генерал-майор информирует, что данная информация доносится и до киевских властей через вице-премьера Украины Ирину Верещук.