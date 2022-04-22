Генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России, сообщает, что представители националистического батальона игнорируют требование освободить мирных граждан с территории комбината "Азовсталь", если таковые там присутствуют.
В ведомстве отмечают, что каждый час боевикам предлагают отпустить женщин и детей для выезда из города в любом направлении. Генерал-майор информирует, что данная информация доносится и до киевских властей через вице-премьера Украины Ирину Верещук.
"Порядок выхода гражданских лиц, если они там есть, с территории "Азовстали" для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно", — резюмировал Конашенков.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"