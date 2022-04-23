Супотницкий: Польша могла участвовать в разработке биооружия на Украине

Польша могла быть замешана в опасных разработках в биолабораториях на Украине, заявил военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий.

По его словам, поляки вели подобную работу ещё с 1920-х годов.

"Биолаборатории на Украине — неужели они не связаны с Польшей? Я думаю, что это "сообщающиеся сосуды", — пояснил военный эксперт в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул микробиолог, Польша преуспела в разработках биологического оружия настолько, что в страну приезжали японские военные, чтобы оценить опыты, которые польские учёные проводили над людьми. По словам Супотницкого, кроме того, в годы Второй мировой войны, часть исследователей и разработчиков биопрограмм уехали из страны и "осели" в США и Великобритании.