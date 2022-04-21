Американские специалисты отрабатывали возможность и тактику ведения организационной биологической войны в украинских биолабораториях, заявил военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий.
Как пояснил микробиолог, при такой тактике нет необходимости что-то распылять с "самолётов", достаточно ликвидировать в регионе государственный эпидемиологический надзор и распространить тяжёлые инфекции. Как подчеркнул Супотницкий, это может быть быть не только новая инфекция, нанести огромный вред может и давно изученный штамм.
"Необязательно пролетает самолёт и что-то распыляет. Но достаточно по какой-либо причине вспыхнуть инфекции, считавшейся уже редкой, побеждённой, и она начинает поражать население. Например, брюшной тиф — даже при современном лечении пациентам мало не покажется", пояснил микробиолог в беседе с РИА Новости.
По словам военного эксперта, ликвидация ведомств, которые в состоянии предупредить распространение инфекции, при таком подходе должна быть первостепенной задачей. Без соответствующих ведомств диагностировать штамм сложнее.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".