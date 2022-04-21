Микробиолог Супотницкий: в биолабах на Украине США отрабатывали методы биовойны

Американские специалисты отрабатывали возможность и тактику ведения организационной биологической войны в украинских биолабораториях, заявил военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий.

Как пояснил микробиолог, при такой тактике нет необходимости что-то распылять с "самолётов", достаточно ликвидировать в регионе государственный эпидемиологический надзор и распространить тяжёлые инфекции. Как подчеркнул Супотницкий, это может быть быть не только новая инфекция, нанести огромный вред может и давно изученный штамм.

"Необязательно пролетает самолёт и что-то распыляет. Но достаточно по какой-либо причине вспыхнуть инфекции, считавшейся уже редкой, побеждённой, и она начинает поражать население. Например, брюшной тиф — даже при современном лечении пациентам мало не покажется", пояснил микробиолог в беседе с РИА Новости.

По словам военного эксперта, ликвидация ведомств, которые в состоянии предупредить распространение инфекции, при таком подходе должна быть первостепенной задачей. Без соответствующих ведомств диагностировать штамм сложнее.