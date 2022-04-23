Сапёры ВС РФ разминируют освобождённые районы Харьковской области

Инженеры ВС РФ разминировали несколько населённых пунктов в Харьковской области, сообщает Минобороны России. Согласно информации, об этом российских военных просят мирные жители.

По сообщению ведомства, мины находят на приусадебных участках, в сельхозместности и дорогах.

"Военные инженеры Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции проводят гуманитарное разминирование населённых пунктов в Харьковской области", — сообщили в Минобороны РФ.

От опасных взрывных устройств, по возможности, избавляются на полигоне. Их размещают в окопе и уничтожают при помощи тротила.