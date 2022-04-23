Леонков о ходе спецоперации: "Много погибших и дезертировших украинцев"

Министерство обороны России заявило об увеличении количества погибших и дезертировавших украинских боевиков.

Значит ли это, что военная специальная операция на Украине стоит на пороге переломного момента? На данный вопрос ответил военный эксперт и редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Он отметил, что сейчас можно говорить о некоторых переломных моментах, происходящих во время спецоперации.

"Но это, скорее всего, не переломы, а надломы, потому что мы ломаем ту оборону, которую они там выстраивали, те укрепрайоны, которые они там строили. И, понятное дело, ломаем тех военнослужащих, которые присягнули на верность этому режиму, и тех, которые творили беззаконие по отношению к собственным гражданам", — рассказывает эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Эксперт подчёркивает, что сведения о дезертировавших бандеровцах чётко говорят и о том, что ВСУ сейчас не монолитны. И это учитывая, что "любовь к украинской армии" нынче прививается "по-особому": представители националистических батальонов, которых назвали "комиссарами", просто расстреливают того, кто больше не желает воевать за Украину.