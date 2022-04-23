Министерство обороны России заявило об увеличении количества погибших и дезертировавших украинских боевиков.
Значит ли это, что военная специальная операция на Украине стоит на пороге переломного момента? На данный вопрос ответил военный эксперт и редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Он отметил, что сейчас можно говорить о некоторых переломных моментах, происходящих во время спецоперации.
"Но это, скорее всего, не переломы, а надломы, потому что мы ломаем ту оборону, которую они там выстраивали, те укрепрайоны, которые они там строили. И, понятное дело, ломаем тех военнослужащих, которые присягнули на верность этому режиму, и тех, которые творили беззаконие по отношению к собственным гражданам", — рассказывает эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
Эксперт подчёркивает, что сведения о дезертировавших бандеровцах чётко говорят и о том, что ВСУ сейчас не монолитны. И это учитывая, что "любовь к украинской армии" нынче прививается "по-особому": представители националистических батальонов, которых назвали "комиссарами", просто расстреливают того, кто больше не желает воевать за Украину.
Российская сторона в скором времени удивит противника сменой тактики и применением нового вооружения в ходе СВО, считает эксперт Александр Перенджиев.