В районе Верхнеторецкого, что к западу от Донецка, уничтожены позиции 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Ударом разгромлена очередная позиция украинской армии, которая недавно была доукомплектована мобильными резервистами.
На месте обнаружены боеприпасы и оружие, получены сведения об укреплении националистических батальонов и ВСУ. Информация будет использована для ведения операций на других участках фронта.
Военнослужащие украинской армии, оставшиеся в живых, бросили свои позиции и отступили западнее. Как сообщает "Военное обозрение", в ходе спецоперации был ликвидирован нацист с позывным "Юнгер".
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.