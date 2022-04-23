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Автор Инна Винникова

25-я бригада ВС Украины разгромлена после ударов по позициям к западу от Донецка

Силовые структуры

В районе Верхнеторецкого, что к западу от Донецка, уничтожены позиции 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Ударом разгромлена очередная позиция украинской армии, которая недавно была доукомплектована мобильными резервистами.

На месте обнаружены боеприпасы и оружие, получены сведения об укреплении националистических батальонов и ВСУ. Информация будет использована для ведения операций на других участках фронта.

Военнослужащие украинской армии, оставшиеся в живых, бросили свои позиции и отступили западнее. Как сообщает "Военное обозрение", в ходе спецоперации был ликвидирован нацист с позывным "Юнгер".

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
всу
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