НМ ЛНР уничтожила опорный пункт ВСУ, применив установку разминирования УР-77

С помощью установки разминирования УР-77 "Метеорит" подразделению Народной милиции ЛНР удалось уничтожить опорный пункт ВС Украины в одном из населённых пунктов. "Змей Горыныч", такое название получила данная установка, была применена во время освобождения Рубежного.

Сообщается, что бойцы, при продвижении, не смогли обойти опорный пункт украинский войск и были вынуждены нанести удар тем, что было при себе. В Сети появилось видео уничтожения, на котором видно, что взрыв прогремел лишь через 1 минуту 40 секунд после попадания в цель. Вероятно, могли сдетонировать боеприпасы, находящиеся на позициях ВСУ.