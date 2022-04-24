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Автор Инна Винникова

Минобороны РФ: Украина понесла сокрушительные потери за 60 дней спецоперации

Силовые структуры

Министерство обороны РФ предоставило информацию, касающуюся потерь украинской армии за время спецоперации. Учитывая данные, можно сказать, что Украина лишилась практически всех боевых самолётов и вертолётов.

Сообщается, что потеряно 792 летательных аппарата, 264 средства ПВО, 1359 единиц артиллерии и миномётов, 2479 танков и боевых бронемашин, 2321 единица специальной военной автомобильной техники. Сокрушительные потери понесли и ВВС Украины: уничтожены 141 самолёт, 110 вертолётов, 541 БПЛА.

Согласно оглашённой информации, можно сказать, что спецоперация на Украине идёт согласно поставленному плану.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
всу
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