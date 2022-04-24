Министерство обороны РФ предоставило информацию, касающуюся потерь украинской армии за время спецоперации. Учитывая данные, можно сказать, что Украина лишилась практически всех боевых самолётов и вертолётов.
Сообщается, что потеряно 792 летательных аппарата, 264 средства ПВО, 1359 единиц артиллерии и миномётов, 2479 танков и боевых бронемашин, 2321 единица специальной военной автомобильной техники. Сокрушительные потери понесли и ВВС Украины: уничтожены 141 самолёт, 110 вертолётов, 541 БПЛА.
Согласно оглашённой информации, можно сказать, что спецоперация на Украине идёт согласно поставленному плану.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.